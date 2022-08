Românii duc arta la un alt nivel. Patru tineri își expun lucrările realizate după ce au colaborat cu oameni de știință | FOTO

Livia Greaca, Marina Oprea, Dorin Cucicov și Marius Jurca au colaborat cu cercetători din patru institute din România (Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației; Institutul de Științe Spațiale; Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Materialelor și Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Textile și Pielărie), apoi au dezvoltat lucrări artistice. Acestea vor fi prezentate într-o expoziție organizată la Muzeul Național al Țăranului Român joi, 1 spetembrie, de la ora 18:00.

Expoziția se intitulează “Unexpected (RE)solutions: How the process drives the outcome” și prezintă lucrările de artă realizate în cadrul programului de rezidențe art&science Fusion:AIR 2022.

“Unexpected (RE)solutions - How the process drives the outcome, tema propusa pentru 2022, aduce în prim plan procesele de lucru care stau la baza creativității artistice și științifice și a metodelor angajate în practicile de atelier, respectiv de laborator. Ideile, formarea lor și felul în care sunt construite și reprezentate, sunt rezultatul unor practici sau unor metode de multe ori repetitive, uneori spontane, dar niciodată întâmplătoare. Propunem identificarea unor tehnici ce migrează între cele două discipline, a unor caracteristici ce se regăsesc la baza ambelor tipuri de procese, a momentelor care determină schimbări de traseu în demersul de cercetare, ca fundament pentru practica colaborativă dintre artă și știință”, a delcrat Floriama Cândea, curatoare a expoziției.

Ce veți putea vedea în cadrul expoziției

Mitherrella

Instalaţia interactivă cu care vă puteți produce propria auroră boreală. Mitherrella realizată de Dorin Cucicov în cadrul rezidenţei artistice de la Institutul de Ştiinţe Spaţiale, unde a lucrat alături de dr. Marius Echim, propune publicului să navigheze și să hrănească un algoritm de învățare automată care genereaza aurore boreale imaginate digital. Mytherrella este o mapare a felului în care informația migrează între real și ficțiune, între obiectivitatea observațiilor științifice și subiectivitatea reprezentării acestora, și a felului în care ajung ele în memoria colectivă.

Chroma

Care este forma culorilor? Livia Greaca propune o serie de obiecte iterate care explorează imagistica științifică a pigmenților și coloranților de sinteză. Obiectele ei, sculpturi textile inspirate de structurile microscopice ale lumii materiale, oferă o viziune asupra realității în care granițele dintre obiectivitate și imaginatie sunt greu de trasat. Realizată în cadrul rezidenţei, alături de dr. Elena Badea de la Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Textile şi Pielărie, lucrarea Chroma aduce în planul vizibilului aspectul microscopic al pigmenților, procesul de generare a imaginilor și a felului în care sunt acestea indexate. Demersul ei investighează natura simbolică a acestui tip de imagini și a felului în care ele comunică, prin convenție.

Intracluster Sprouts

Miceliul funcționează ca un fel de internet al naturii, este conceptul care stă la baza instalației interactive a Marinei Oprea. Intracluster Sprouts face referire la interdependența sistemelor naturale, imaginând un scenariu speculativ în care lumea materială și cea virtuală sunt într-o relație firească de schimb și comunicare, se influențează reciproc. Alături de dr. Bogdana Mitu, cercetător în cadrul Institutului Național pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei, Marina Oprea a explorat modul în care plasma influenţează materialitatea și textura rășinilor epoxidice și polimerice. Intracluster Sprouts prezintă rezultatele acestei cercetării, o analogie între plasmă și o rețeaua complexă a miceliului, ambele cu proprietăți de a altera, la nivel perceptual sau concret, lumea din jur.

InVisible Streams

SenzSkin, FiberWow și FiberStream sunt cele 3 lucrări din seria InVisible Streams realizate de Marius Jurca. Experimentele sale alături de cercetătorii din cadrul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor, stau sub semnul investigării relațiilor care se formează între semnalele, parametrii masurabili ai materiei și materialele în sine. Materiale reactive la variații de temperatură, la variații chimice sau la prezența umană îi furnizează artistului atât datele cât și materia brută cu care operează estetic în această lucrare.

