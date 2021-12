Românii au luat cu asalt magazinele și mall-urile în căutarea de cadouri. Cei mai mulți au un buget stabilit

Se apropie Crăciunul, iar orașele sunt tot mai aglomerate. Magazinele sunt pline de oameni care caută cadouri pentru familie și prieteni, dar și produse pentru mesele de sărbători.

Reporter: Cum se circulă în această perioadă prin oraș?

Șoferiță: Foarte greu, complicat. Stăm foarte mult în trafic. Cam aproape dublu față de timpul obișnuit.

Așa se desfășoară în aceste zile un drum până la mall. Înăuntru începe goane după cadouri. Cei mai mulți au venit cu liste și cu un buget stabilit.

„Abia am intrat în mall și avem de luat vreo zece, până acum nu am luat niciunul. Am văzut că e destul de aglomerat chiar și azi, dar mă gândesc că mâine o să fie teroare”, spune un cumpărător.

O doamnă a decis că cel mai sigur este să își aleagă singură cadoul.

„Mă uitam să văd dacă e ceva cu dominația culoarea mov închis și nu pentru că este în trend, ci pentru că este culoarea mea preferată de 40 de ani”, spune această.

După ce cadourile au fost cumpărate, urmează împachetatul. Cei care nu au îndemânarea necesară se pot opri la insulele din centrele comerciale. Numai aici, astăzi, s-au împachetat peste 350 de cadouri și oamenii continuă să se așeze la coadă.

Agitație este și în hypermarketuri.

Dacă sunteți grăbiți și vreți să evitați aglomerația din următoarele zile va dăm și un pont, pe care puteți să îl folosiți în anumite magazine din țară. Puteți salva timp prețios dacă scanaţi produsele direct când le luați de la raft cu ajutorul aplicației mobile. Pe urmă nu vă mai rămâne de făcut decât să scanați codul de bare de pe telefon și să achitați suma finală la una din casele de marcat.

Joi este ultima zi în care magazinele vor avea program normal, de pe 24 mare parte dintre ele trec la programul de sărbători.