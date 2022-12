Românii au ieșit la plimbare în a doua zi de Crăciun. „Vremea e superbă pentru plimbare, pentru dezmorțire”

Mulți dintre cei care au petrecut în jurul meselor, și-au dorit să iasă la aer curat, să facă o plimbare în parc ori pe malul mării. Zăpada rămâne un vis îndepărtat, pentru că vremea va rămâne neobișnuit de caldă până după Revelion.

Soarele i-a convins pe mulți să se ridice de la mese ori de pe canapea și să facă puțină mișcare. În parcul Cișmigiu din Capitală, zăpadă a fost doar lângă patinoar, unde o mașină specială tocmai curățase gheața. Cei mici s-au bucurat de acest dar neașteptat și au făcut bulgări.

Băiat: „O să mă distrez și o să patinez cât pot. Da! Să fie mai frumos pe patinoar”.

Alții s-au mulțumit cu o plimbare în parc.

Băiat: „Am zis să nu mai stăm în casă și să ieșim afară, să luăm o gură de aer. E cam cald pentru perioada asta, dar pe mine mă bucură că a ieșit soarele. Îmi dă o dispoziție bună”.

Cuplu: „După atâta alergătură pentru Crăciun, era normal și un pic de pauză. Îmbelșugată, a fost destul de bună. N-am făcut exces. Totul s-a făcut împreună și toate au ieșit foarte bune. Ce a fost mai greu a făcut el”.

Ajutați de temperaturile ridicate, în Timiș au înflorit ghioceii. Vremea a fost tare plăcută și la malul mării. Un domn și-a luat soția de mână și a invitat-o la o plimbare pe plajă.

Bărbat: „Vremea e superbă pentru plimbare, pentru dezmorțire. Trebuiau arse puțin caloriile și am găsit de cuviință că e mai bine așa”.

Femeie: „Și ieri am ieșit la plimbare, am făcut mișcare după ce am luat prânzul. Astăzi, la fel am ieșit. Timpul este superb. Este o plăcere”.

Temperaturile se vor menține crescute și în primele zile din noul an. Așa că, cei care plănuiesc să facă Revelionul în stradă, nu trebuie să se teamă de ger. Însă este posibil să nu vadă focurile de artificii pentru că în unele zone va fi ceață în noaptea de Revelion.

Mihai Hustiu, meteorolog: „La momentul trecerii în 2023 s-ar putea să nu fie ceață în Capitală, dar în Oltenia și sud-vestul Munteniei, vizibilitatea s-ar putea să fie redusă încă de la începutul nopții. Pe 1, 2, 3 ianuarie plus 13-15 grade în zona deluroasă din sud”.

Nu vom avea zăpadă prea curând, nici măcar la munte. Meteorologii spun că, până la final de an, pe Valea Prahovei temperaturile vor depăși 10 grade.

