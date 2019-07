Riscă până la 20 de ani de închisoare după ce a lins o înghețată și a pus-o pe raft

Polițiștii încă o caută, după ce compania producătoare de înghețată a cerut ajutorul politiției pentru o identifica.

Înregistrarea de 8 secunde cu femeia care linge înghețata din cutie, apoi o pune la loc în frigider s-a viralizat. Firma care face înghețata respectivă a anunțat că încearcă să afle cine este femeia pentru a o da în judecată.

Filmarea realizată de un bărbat care o încurajează pe tânără să comită gestul revoltător a scandalizat mii de persoane după ce a fost vizionată pe Twitter de peste 10 millioane de oameni, în câteva zile.

”Este absolut dezgustător!” și “Ce fel de comportament bolnav este acesta?” sunt câteva dintre reacțiile stârnite.

What kinda psychopathic behavior is this?! pic.twitter.com/T8AIdGpmuS