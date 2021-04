Regulile pe care trebuie să le respecte preoții atunci când vizitează pacienții din spitale

În lupta cu un virus care le fură și ultima gură de aer, oamenii internați în aceste zile se agață cu disperare de puterea lui Dumnezeu.

Tocmai de aceea, autoritățile le-au permis preoților să îi viziteze pe suferinzi, însă trebuie să respecte regulile sanitare, la fel ca medicii. Sutana neagră este acoperită de halate și combinezoane albe, iar o rugăciune nu poate dura mai mult de 15 minute. Și nu doar pacienții au nevoie de un gând bun, ci și medicii, asistenții și infirmierii, care au ajuns la capătul puterilor.

Sunt cuvintele cu care preotul Marian Sava încurajează un pacient infectat cu SARS-CoV-2, internat la Spitalul Universitar din Capitală.

Marian Sava, preot: „Dacă pacientul are nevoie și solicită ajutor spiritual eu sunt chemat. Dacă e intubat fac doar rugăciunea respectivă la căpătâiul bolnavului. Nu are cum să-și dea acordul dacă e intubat, dar la dorința familiei pot merge la el să-i acord asistența de care are nevoie. Nu mi-e teamă, nu mi-a fost niciodată teamă.''

Odată cu publicarea ordinului prin care slujitorii bisericii pot intra la bolnavii cu Covid pentru servicii religioase, din saloane se aud rugăciuni.

Reporter: „Până acum ați avut solicitări?”

Marian Savar: „Foarte multe, necontenit. Oamenii când își simt sfârșitul și-ar dori să moară acasă, să-și vadă copiii sau să meargă în împărăția lui Dumnezeu spovediți.''

Regulile pentru orice serviciu religios într-o zonă roșie sunt extrem de stricte. Preoții, îmbrăcați în sutană neagră și cu patrafir, își vor lăsa la intrare toate obiecte religioase pe care le au, pentru a fi dezinfectate.

Tămâia ori alte obiecte care generează flacără nu sunt permise în spitale, iar vizita nu poate să dureze mai mult de 15 minute.

Reporter: „Ce alte obiecte aveți voie să luați cu dumneavoastră?”

Ciprian, preot: „Obiectele liturgice de care avem nevoie, molitfelnicul, cutiuța cu Sfânta Împărtășanie, lingurița pe care o dezinfectăm înainte și după fiecare pacient în parte, căruia îi dam Sfânta Împărtășanie.''

Părintele Ciprian a primit postul de la Spitalul Marie Curie în decembrie. Înainte cu câteva luni și-a pierdut soția din cauza unui cancer nemilos și era la un pas să își piardă și mama din cauza infecției Covid. Marți a fost externată, iar acum el se folosește de toată puterea pentru a le face un bine pacienților care luptă cu această boală.

Reporter: „Dumneavoastră simțiți nevoia să vorbiți uneori, să vă descărcați?”

Asistentă: „Da. A fost destul de greu în toată perioada asta, stresul a fost foarte mare. Eu, personal, vorbesc cu un preot și m-a ajutat foarte mult în toată această perioadă.”

La finalul vizitei pe care preotul o face în secția Covid, acolo unde rostește rugăciuni împreună cu pacienții Covid, va merge direct în zona de decontaminare, unde se dezechipează, renunță la combinezon, la halat. Tot acolo se dezinfectează și obiectele pe care le-a folosit în saloane în timpul rugăciunii.

Majoritatea spitalelor din țară au un preot angajat. Cel de la Floreasca a fost printre bolnavi încă de la începutul pandemiei.

De altfel, conform unui studiu recent, peste 80% dintre participanți au mărturisit că, în opinia lor, există Dumnezeu, iar peste 95% au spus că știu rugăciunea Tatăl Nostru. Tot atâția au icoane acasă și cred în Înviere.