Reacția unui șofer care și-a stricat mașina într-o groapă. „S-a deschis Iadul”. FOTO

iStock

Un șofer de 46 de ani a spus că a avut impresia că „Iadul s-a deschis”, după ce a dat cu mașina într-o groapă.

Grant Parker se afla la volanul mașinii sale când, la un moment dat, a intrat cu mașina într-o groapă. Pentru a trage un semnal de alarmă și pentru a arăta cât este de adâncă groapa, bărbatul a oprit mașina și a intrat și el în groapă. Aceasta avea o adâncime de peste un metru, potrivit Metro.

Bărbatul și-a făcut mai multe fotografii, iar la scurt timp, un purtător de cuvânt al orașului din Anglia, a spus că acea groapă a apărut din cauza unei conducte sparte.

„Conduceam, iar la un moment dat, mașina „s-a scufundat” în acea groapă. Când am reușit să ies de acolo, încă nu îmi venea să cred. Poți vedea „un tunel” aflat sub șosea. Am crezut că s-a deschis Iadul. Am intrat în acea groapă”, a spus Grant Parker.

După acest incident, primăria a confirmat faptul că groapa a fost acoperită. „Ne pare rău că domnul Parker și-a avariat mașina și am reparat strada cât de repede am putut”, a spus un purtător de cuvânt al primăriei.

The hole was so big Grant Parker was even able to climb insidehttps://t.co/KnuDputKie — i newspaper (@theipaper) May 7, 2019

