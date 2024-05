Reacția unor tinere care au ajuns pentru prima dată în Vama Veche, de 1 Mai

Au fost însă și emoții pentru unii dintre ei, pe care răsăritul soarelui i-a prins pe plajă. O tânără, obosită și epuizată după ce a petrecut până în zori, a intrat să facă baie în mare și a fost cât pe ce să se înece.

Mii de tineri care au petrecut pe plajă sau în cluburi au salutat bucuroși soarele la răsărit. Razele marcau finalul unei nopți de distracție și voie bună.

Peste noapte, temperatura nu a depășit 13 grade, dar atmosferă a compensat frigul.

Câțiva tineri s-au adunat în jurul unui foc de tabără.

Tânăr: „Suntem din Brașov, de sub Tâmpa, făceam lucrurile astea sub ziduri, acum am crescut, poate vremurile sunt altele, dar văd că aici încă se poate."

Tânăr: „Se compensează gradele din pahar cu cele de afară. Ne-am mai încălzit, atmosfera e superbă. Am așteptat un an de zile, greu a trecut."

Distracția era însă cât pe ce să se termine prost, pentru o tânără de 18 ani care a intrat în mare și a fost trasă în larg de curenții puternici.

Trei băieți care au observat-o, i-au sărit în ajutor și au recuperat-o de la aproximativ 50 de metri de țărm. Epuizată, tânăra a fost adusă în siguranță la mal.

Miercuri, pe zi, Vama Veche s-a trezit în sunet de chitară. Plaja s-a animat.

Tineri: „Nu mă aşteptam să fie atâta lume.”

Reporter: „De ce ai ales Vama?”

Tineri: „Că aici mă simt cel mai bine.”

Reporter: „Cum sunt nopţile în Vamă?”

Tineri: „Foarte lungi."

Reporter: „Cum e Vamă?”

Tânără: „Este foarte frumos, e prima dată când vin în Vamă.”

Apă rece, vântul puternic și valurile înalte nu i-au speriat pe temerari.

Tinere: „Foarte frumos, e prima oară când venim și ne-am distrat foarte tare. Azi e soare, în sfârşit!"

Vama Veche se pregătește pentru încă o noapte albă.

Miercuri fost o zi frumoasă în Vama Veche, am avut parte, în ultimele ore, de mult soare şi ploaia ne-a ocolit.

Tinerii s-au odihnit, după o noapte maraton, fie pe plajă, fie în camere, iar în scurt timp va începe a doua rundă de distracţie.

Cei mai mulţi îşi dau întâlnire pe plajă, formează grupuri, stau pe nisip, asculta muzica, povestesc, iar mai apoi iau terasele, cluburile şi beach barurile la rând. Trebuie să mai spunem că Vama Veche este foarte animată, totul este deschis ca într-o zi veritabilă de vară. Ca de fiecare dată, noaptea se va încheia în zorii zilei, tot pe plajă, la răsărit, în sunetul chitarii.

