Reacția poliției britanice, alertate că o femeie se ascunde în cabina unui TIR din România

Alertați de trecători că o femeie se ascunde în cabina unui tir cu numere de România, cu suspiciunea că este răpită, politiștii au descoperit cu amuzament că femeia era de fapt soția șoferului și că acesta o luase în vacanță în timp ce el muncea.

”ora 9. În drum spre Pilsworth, primim relatări despre o femeie ascunzându-se în cabina unui TIR din România, cu suspiciunea de trafic de persoane. Găsim o femeie care era soția șoferului și care era ”tratată” cu o vacanță all inclusive făcând turul depozitelor din UK. Romantismul nu a murit” este mesajul postat de poliția britanică pe Twitter.

9am. To Pilsworth and report of a female hiding in the cab of a Romanian lorry and suggestion of people trafficking.

Female found to be the driver's wife being 'treated' to an all inclusive touring holiday of distribution parks in the UK ...

Romance isn't dead