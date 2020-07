Pui de leu salvat în ultima clipă. Era supus unor chinuri de neimaginat de către un fotograf: „A fost lovit”

Folosit pe post de accesoriu exotic de un fotograf care poza turişti, Simba, un pui de leu din Rusia a fost salvat de câţiva voluntari inimoşi.

Aceștia l-au dus la veterinar într-o stare gravă şi au reuşit să-l pună din nou pe picioare.

El e Simba, un pui de leu de numai zece luni și încă îi place să se joace. A fost salvat de o asociație pentru protecția animalelor din Rusia și dus într-un adăpost special, după luni de zile în care a fost chinuit de un fotograf din stațiunea Soci, de la Marea Neagră.

Iubitorii de animale l-au găsit pe Simba acum patru luni, în beciul unei case. Avea două labe rupte, pentru a nu putea fugi de la stăpân și corpul plin de răni, iar sistemul său digestiv era atât de slăbit, încât nu putea mânca nimic.



Karen Dallakyan, veterinar: „Jumătate din corpul lui era acoperit de eczeme adânci până la os, blana era plină de urină și viermi. Fiecare mișcare era dureroasă pentru puiul de leu și de fiecare dată își acoperea ochii cu labele. Am avut impresia că el credea că îl bate cineva și încerca să se protejeze, așa cum un om și-ar proteja fața și ochii.”

Când veterinarii l-au văzut, și-au dat seama că trebuie să intervină urgent pentru a-i salva viața.

Karen Dallakyan, veterinar: „Când am văzut în ce stare este puiul de leu, mi-am strâns echipa și am spus: „Băieți, asta este situația, trebuie să mergem acolo pentru că, după cum arată, ar mai putea avea puțin timp de trăit.” În pofida faptului că în țară era pandemie de coronavirus și aveam măsuri de carantină pe aeroporturi, restricții de zbor, am decis să zburăm."

Veterinarii i-au acordat primul ajutor imediat ce au intrat în contact cu puiul de leu.

Vachagan Dallakyan, voluntar: „Avea două oase fracturate. O lăbuță era ruptă în două locuri și o alta într-un loc. Am făcut o radiografie cu raze X și concluzia medicilor a fost că nu se putea răni așa singur. Un pui de leu nu se poate răni singur în felul ăsta. A fost lovit cu mâna de cineva sau cu alte obiecte care l-au adus în situația aceea."

Simba a scăpat cu bine și s-a recuperat dar, potrivit unei organizații internaționale de protecție a animalelor, în Rusia sunt mii de animale vândute ilegal pe piața neagră.