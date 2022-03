Prima șezătoare organizată în Vaslui, după mult timp. Tinerii s-au strâns în jurul focului, dornici să învețe tradițiile

StirilePROTV

Tradiția și voia bună și-au dat întâlnire, vineri, într-un sat din județul Vaslui. Îmbrăcați în straie de sărbătoare, copii curioși, tinere și bunicuțe, s-au adunat la prima șezătoare organizată în satul Sauca, după mult timp.

La gura cuptorului s-au învârtit plăcinte de post și s-a copt pâine după rețete vechi, în timp ce au curs poveștile.

Muzeul Satului din Sauca a prins viață vineri, când 30 de persoane s-au strâns la clacă. Meșterii au organizat o întâlnire între generații, la cererea comunităţii.

Plăcintele de post și pâinea cu mămăligă, specifică zonei, au fost vedetele întâlnirii. Bunătăţile au fost pregătite în cuptorul cu lemne.

Bunica Veronica: „Am făcut turta, am pus cartofi, am sucit-o, am făcut-o felii și am pus-o în tigaie și-am copt-o.”

„Acum vrem să facem o plăcintă cu varză. Întindem, nu o facem săracă, să simţi că mănânci varză”

„Bătrânii făceau pâine cu mămăligă. Ei spuneau că era mai sățioasă. Pâinea cu mămăligă era săţioasă, te săturai repede” explică alte gospodine.

Nimeni n-a stat degeaba, în timp ce poveştile au curs la șezătoare. Unele femei au croșetat sau au tricotat, altele au scos boabele din păstăi ori de pe coceni. Apoi au făcut schimb de seminţe, ca toată lumea să aibă rod bun şi bogat când vine vremea recoltei.

„Astea sunt pentru mâncare, nu sunt de pus în pământ. Astea îs bune şi de pus în pământ” arată o fetiță.

Femeie: „Acum începe să coasem şi facem traista de mers cu ea la târg.”

Muzica populară a îmbogăţit atmosfera. Rar s-a mai văzut în ultimii ani atâta lume strânsă în jurul vetrei.



Rodica Bulboacă, meșter popular : „Se încheie cu un pahar de vin, de rachiu şi plăcinte calde. La clacă nu se plăteşte, dar se răsplăteşte.”

Tinerii din zonă sunt dornici să cunoască și să ducă mai departe tradițiile, aşa că astfel de întâlniri vor fi organizate periodic.