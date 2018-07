Președinta Croației a dansat în fața lui Medvedev la meciul cu Rusia. Reacția premierului rus

Kolinda Grabar-Kitarovic a atras atenţia la Soci, în timpul meciului câștigat de Croația la lovituri de departajare.

Şeful statului croat a urmărit partida în loja oficială alături de preşedintele FIFA, Gianni Infantino, şi de premierul rus Dmitri Medvedev.

Kolinda Grabar-Kitarovic s-a bucurat ca un suporter chiar în fața lui Medvedev care nu părea prea încântat de gestul ei.

La final a petrecut cu jucătorii la vestiar. Zeci de mii de croaţi au sărbătorit sâmbătă noapte calificarea echipei lor în semifinalele Cupei Mondiale de fotbal 2018.

Croaţia a învins cu scorul de 6-5 în urma loviturilor de departajare şi s-a calificat în semifinalele Cupei Mondiale unde va juca contra Angliei.



The President Of Croatia Kolinda Grabar-Kitarović dances in front of Russian PM Dmitri Medvedev. pic.twitter.com/1acJlfSp1P