Premieră istorică. Lumea a depăşit pentru scurt timp pragul crucial de 2 grade de încălzire faţă de era preindustrială

Săptămâna trecută, vineri, temperatura medie globală a fost cu peste 2 grade Celsius mai mare decât nivelurile înregistrate înainte de industrializare, potrivit datelor preliminare împărtăşite pe X de Samantha Burgess, director adjunct al serviciului european Copernicus pentru schimbări climatice, scrie News.ro care citează CNN.

Pragul a fost depăşit doar temporar şi nu înseamnă că lumea se află într-o stare permanentă de încălzire de peste 2 grade, dar este un simptom al unei planete care devine din ce în ce mai fierbinte şi care se îndreaptă spre o situaţie pe termen mai lung în care impactul crizei climatice va fi dificil - în unele cazuri imposibil - de inversat.

„Cea mai bună estimare a noastră este că aceasta a fost prima zi în care temperatura globală a fost cu peste 2°C peste nivelurile din 1850-1900 (sau preindustriale), la 2,06°C", a scris ea.

Burgess a precizat în postarea sa că temperaturile globale de vineri au fost în medie cu 1,17 grade peste nivelurile din 1991-2020, fiind cea mai caldă zi de 17 noiembrie înregistrată vreodată. În comparaţie cu perioada preindustrială, înainte ca oamenii să înceapă să ardă combustibili fosili pe scară largă şi să modifice clima naturală a Pământului, temperatura a fost cu 2,06 grade mai mare.

