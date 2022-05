Imaginile postate de Mark Zuckerberg care îți dau fiori. ”Extraterestru? Robot? Reptilian?”

Ceva este clar în neregulă cu această imagine, scriu australienii de la News.com, potrivit cărora, în acest moment, publicului nu îi pasă cine (sau ce) este fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, dar este absolut convins că nu este om.

Adepții teoriilor conspiraționiste au fost din nou bulversați după ce CEO-ul Facebook a împărtășit un selfie de grup pe pagina sa pentru a promova deschiderea primului magazin Meta, pe 9 mai, în California.

Și, deși limbajul corporal sincer înfricoșător al persoanelor a fost suficient pentru a transmite un fior pe șira spinării oricui, fotografiile CEO-ului și ale angajaților săi de încredere au fost cele care au reaprins discuțiile despre originea extraterestră a lui Zuckerberg.

„De ce pare că nu are suflet?”, a scris un comentator.

"La naiba! Voi, băieți, chiar ați perfecționat pielea aceea umană. Este greu să realizezi că sunt șopârle”, a spus un altul.

Pe Twitter, un utilizator și-a luat libertatea de a șterge zâmbetele grupului, dând imaginii o întorsătură și mai înfiorătoare.

You cannot convince me they aren’t aliens pic.twitter.com/s4lWQB4EKT