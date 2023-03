Reacția unui bărbat când a descoperit după 6 ani de mariaj că soția cu care are 2 copii este, de fapt, sora sa

Bărbatul a mărturistit că a fost adoptat la scurt timp după naștere și că nu știe nimic despre părinții săi biologici, deoarece a făcut parte dintr-o familie adoptive, potrivit Mirror.

Cu toate acestea, o parte din istoria familiei sale a ieșit la iveală după ce a fost supus unor teste pentru a vedea dacă ar putea dona un rinichi soției sale.

„Soția mea s-a îmbolnăvit imediat după ce s-a născut fiul nostru și acum are nevoie de un transplant de rinichi. Am verificat la rudele ei și niciuna nu era compatibilă sau un donator viabil”, a mărturisit bărbatul. Am decis să mă testez pentru a vedea dacă pot dona. Zilele trecute am primit un telefon în care mi s-a spus că sunt compatibil. Medicul a spus apoi că vrea să facă teste suplimentare din cauza unor informații din rezultatele testelor de țesut HLA (antigenul leucocitar uman). Nu am stat prea mult pe gânduri și am fost de acord", a povestit el pe o platformă de socializare.

Dar când au venit rezultatele, bărbatul a aflat că el și soția lui aveau un "procent de compatibilitate anormal de ridicat".

„Am fost șocat și confuz. Mi-a explicat că, din cauza modului în care informațiile ADN se transmit din generație în generație, un părinte la un copil ar putea avea o potrivire de cel puțin 50 la sută, iar frații ar putea avea o potrivire de 0-100 la sută. Era rar să ai o compatibilitate mare între soț și soție. Am întrebat ce înseamnă asta", a mai precizat bărbatul, conform sursei citate.

Bărbatul a continuat să explice cum și-a întâlnit soția în urmă cu opt ani, când lucra departe de orașul natal. Cei doi a făcut schimb de numere de telefon și au stabilit să se întâlnească de fiecare dată când el călătorea cu serviciul în statul ei, până când i s-a oferit posibilitatea de a-și transfera definitiv locul de muncă acolo.

„Suntem înrudiți - nu, nu glumesc. Și nu știu ce să fac mai departe, dar știu că ar putea fi greșit. este soția mea și mama copiiilor noștri”, a scris bărbatul, cerând sfaturi din partea comunității depe Reddit.

Cei mai mulți l-au încurajat să continue viețile la fel ca până acum. „Aveți deja copii și se presupune că sunt sănătoși, din moment ce nu ai menționat nicio anomalie”, i-a răspuns un utilizator.

Sursa: Mirror Etichete: , , , Dată publicare: 18-03-2023 09:08