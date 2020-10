Povestea unei actrițe care se luptă de 7 luni cu Covid-19: „Am simțit că înnebunesc. Nu pot ridica nici măcar o cană”

În timp ce al doilea val de coronavirus pare să aibă ca rezultat mai puține decese decât primul, fenomenul devastator al „Covid-ului lung” îngreunează tot mai multe vieți.

O actriță din Marea Britanie a povestit cum coronavirusul a făcut-o să resimtă o oboseală extremă, după ce s-a luptat timp de șapte luni cu boala, transmite Daily Star.

Tânăra de 27 de ani a fost nevoită să se mute cu părinții ei, pentru că nu mai este capabilă să lucreze sau să se facă mișcare.

„Sunt epuizată în mod constant. Nu am mai reușit să lucrez de câteva luni și mă lupt să mă ridic din pat. Obișnuiam să fiu activă, iar acum, după ce urc scările, rămân fără aer. Medicii nu au putut înțelege de ce am simptome atât de mult timp și am simțit că nimeni nu mă crede. Am simțit că înnebunesc luni întregi. Doar faptul că îmi fac un duș și că mă îmbrac, mă face să vreau mă pun înapoi în pat”, a povestit ea.

Tot actrița a mai spus cum, uneori, este atât de slăbită, încât nu poate să ridice nici măcar o cană de cafea.

Estimările recente sugerează că în jur de 10% dintre pacienții cu Covid-19 ar putea prezenta încă simptome la mai mult de trei săptămâni după primul lor test pozitiv. Până la 60.000 de persoane din Marea Britanie ar putea suferi de simptome ale „Covid-ului lung” trei luni mai târziu.