Povestea tribului care trăiește de sute de ani în interiorul Marelui Canion. GALERIE FOTO

iStock

În interiorul Marelui Canion se află un mic sat izolat de lume, în care se poate ajunge numai pe jos sau cu elicopterul.

De cel puțin 800 de ani, în Supai locuiesc membri unui mic trib numit Havasupai. Însă viața aici nu e deloc una ușoară, temperaturile ajungând și până la 46 de grade Celsius, potrivit BBC.

Vedeți în galeria foto a acestui articol cum arată Supai!

„Simt că fac parte din acest loc, că sunt o parte din aceste stânci. Am muncit cu acest trib toată viața mea, adică peste 70 de ani. Când am fost ales ca lider al acestui trib, a fost cel mai frumos moment din viața mea. Oamenii în vârstă m-au rugat atunci să am grijă de acest loc”, spune Rex Tilousi, pentru BBC.

Supai este cea mai izolată comunitate din Statele Unite, dar care atrage anual 25.000 de vizitatori și asigură aproximativ 80% din ecomonia tribului. Restul veniturilor vin din obținerea grânelor, datorită irigațiilor.