Povestea terifiantă a unei crime din Olt. Câți bani a primit un minor ca să ajute la uciderea unui bătrân

Unul dintre inculpați avea doar 17 ani atunci când a ajutat la omorârea victimei. Mobilul crimei a fost averea bătranului, de aproximativ 10.000 de euro.

Bătrânul locuia într-o comună din Olt și pentru că rămăsese singur la cei 85 de ani ai săi, i-a promis toată averea unui bărbat de 47 de ani, dacă avea să aibă grijă de el.

Între ei au apărut însă discuții, pe motiv că pensionarul dona prea mulți bani bisericii. Așa că bărbatul nu a mai venit să îl îngrijească. Drept urmare, bătrânul a anunțat că își va schimba testamentul și va lăsa altcuiva averea.

Vecin: ”Venea decât când erau în relații mai bune la alimente, pleca, venea cu mașina, descărca și pleca. Nu îl credeam, nu, știam ca are acte, toate astea. Urma să îi facă lui cineva din Dobriceni, să îi facă acte pe casă”.

Potrivit procurorilor, bărbatul a pus la cale crima ajutat de un adolescent de 17 ani, căruia îi promisese 1.000 de lei.

Anca Anuța, prim-procuror adjunct Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt: ”Cei doi inculpați s-au deplasat la locuința victimei din comuna Iancu Jianu, împrejurare prin care inculpatul minor a imobilizat victima”.

După ce l-au ucis pe bătrân, cei doi au șters toate urmele și au umblat la sobă, astfel încât să pară că omul a murit intoxicat.

Ce pedepse au primit cei doi criminali

Vecină: ”Când l-au dus unde l-au dus i-au făcut autopsie, a zis că a făcut infarct. Așa ne-a spus, apoi apoi nu știu ce s-a întâmplat și ce s-a făcut, eu totuși nu am crezut. A venit aici și a făcut curățenie, a dat toate alea afară, le-a ars, a zugrăvit prin casă”.

Așa că inițial polițiștii au anchetat o moarte suspectă. Inculpații au omis faptul că exista un martor la cele întâmplate - șoferul care i-a transportat pe cei doi în acea seară și care, după 4 luni de la crimă, i-a denunțat.

Anca Anuța, prim-procuror Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt: ”Am mers pe fir, am verificat, am ajuns la concluzia că este un martor credibil și apoi toată procedura a fost specifică infracțiunii de omor, am mers pe metode de supraveghere tehnică, interceptări, filaje, audieri de martori, probe indirecte, astfel încât, în cele din urmă, prezentându-le inculpaților, au recunoscut”.

Cei doi sunt în arest de un an de zile, când și-au recunoscut faptele. Cel care a regizat crima va sta 27 de ani la închisoare, iar celălalt a primit o condamnare de 8 ani.

