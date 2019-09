În ce s-a transformat în închisoare criminalul canibal condamnat pentru uciderea a două femei

Graham Fisher, condamnat la 21 de ani de închisoare pentru uciderea a două femei, le-a spus deținuților că „iubește să gătească”.

Administrația centrului a acceptat ca Fisher să gătească prăjituri, pizza și pui cu curry. El a demonstrat din plin că se pricepe să gătească: bărbatul a ajuns la 133 de kilograme mâncând produsele preparate de el și a fost nevoit să apeleze la o procedură de micșorare a stomacului.

