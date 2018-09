O căţeluşă a rămas blocată într-un zid. Cum au salvat-o pompierii

O căţeluşă din California a decis că este destul de mică încât să se strecoare printr-o gaură dintr-un zid.

Numai că s-a înşelat, iar capul i-a rămas de o parte a zidului şi restul corpului de cealaltă. Din fericire, pompierii i-au venit în ajutor.

Luna este o căţeluşă luată de mică de la un adăpost, care a trecut printr-o aventură de care nu e tocmai mândră.

Kerri Foust, stăpână: "Am început s-o strig pe afară, dar nu venea. Am crezut că a ieşit din curte sau a urmărit o pisică peste gard. O tot strigam, când i-am văzut coada mişcându-se dintr-un tufiş."

Apropiindu-se, stăpâna Lunei i-a văzut şi restul corpului, dar capul era de partea cealaltă a zidului din grădină. Nu părea deloc fericită. Temându-se că Luna e captivă în zid de câteva ore, stăpâna a chemat fără întârziere pompierii, care nu-s tocmai la prima misiune de salvare ciudată.

Pompier: "Primim apeluri de tot felul, tot ce vă puteţi imagina şi tot ce nu v-ar trece în veci prin cap. Am avut tradiţionala pisică rămasă în copac, am avut răţuşte captive în canalizări."

Cu o rangă şi multă forţă fizică, pompierii au spart o bucată din zid, ca să elibereze căţelul.

Pompier: "Am sprijinit-o de zid, în timp ce colegul ţinea căţelul, apoi am lovit cu un baros. A cedat repejor. Zece, douăsprezece minute în total."

Isprava a lăsat-o pe Luna cu nişte răni uşoare la gât şi, probabil, o teamă de ziduri, dar altfel teafără.

