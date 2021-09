Polițist din Prahova, cercetat după ce și-ar fi bătut fosta iubită. ”Soluția e să-ți rup capul”

Un ofiţer de poliţie din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie (IJP) Prahova este acuzat de fosta sa iubită de faptul că ar fi agresat-o, în cauză fiind deschise un dosar penal şi o anchetă internă.

Poliţia Prahova a transmis, miercuri, o informare, după apariţia în spaţiul public a informaţiei referitoare la o posibilă agresiune în care a fost implicat un ofiţer de poliţie, conform Agerpres.

Potrivit sursei citate, o femeie a sesizat poliţiştii cu privire la faptul că ar fi fost agresată de către un bărbat cu care ar fi avut o relaţie.

În cauză a fost sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpina sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de lovirea sau alte violenţe şi ameninţare, iar poliţiştii din cadrul Biroului Control Intern efectuează verificări cu privire la aspectele sesizate, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsuri legale în consecinţă.

Tânăra a spus pentru Observatorul Prahovean că a devenit victima polițistului după ce s-a hotărât să încheie o relație amoroasă pe care a început-o cu acesta în urmă cu câteva luni.

Femeia ar fi fost bătută, iar în urma loviturile ar fi ajuns la spital de două ori.

”Am fost abuzată fizic, verbal și psihic”

Femeia susține că pe parcursul relației cu omul legii a fost abuzată constant fizic și verbal, amenințată și descurajată să-l reclame superiorilor pentru că acesta „este ofițer de poliție și este influent”.

„În ultimele luni am fost abuzată fizic, verbal și psihic, ajungând de două ori la spital. Nu am depus plângere de teama și plus că el se juca cu mintea mea, mă manevra să cred că totul se întâmplă din cauza mea și că orice aș face nu are ce să pățească pentru că el este ofițer de poliție și este influent”, a declarat victima.

Femeia susține că a fost amenințată cu moartea de mai multe ori, iar pe fondul agresiunilor starea psihică i s-a degradat, ajungând să facă atacuri de panică.

„La ora actuală fac atacuri de panică din cauza amenințărilor cu moartea. Am făcut plângere la IPJ Prahova. Vreau să trag un semnal de alarmă, ca faptele lui să fie cunoscute și să nu fie mușamalizate de către colegii lui doar pentru că este ofițer de poliție”, susține aceasta.

Victima a oferit imagini cu rănile suferite, dar și amenințările primite pe WhatsApp de la omul legii. Într-un mesaj atribuit polițistului, acesta îi transmitea tinerei: ”Soluția e să îți rup capul”.