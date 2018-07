Plimbare „romantică” a doi pinguini, pe o plajă Africa de Sud. VIDEO

Cele două păsări ar fi fost surprinse în timp ce par să se bucure de o plimbare romantică, pe o plajă din Africa de Sud.

Filmulețul a fost postat pe Twitter de o tânără din California, după ce l-a primit de la mătușa sa care era în vacanță când a surprins momentul.

Potrivit Daily Mail, filmulețul pare să fie făcut pe plaja Boulders, la aproape 50 de kilometri de Cape Town.

Pinguinii africani trăiesc în colonii și sunt monogami. În fiecare an, se întorc în colonie și își caută partenerul, pentru a se împerechea.

my aunt just came back from South Africa and she sent me this video she took of this lil penguin couple ???? pic.twitter.com/TkBpT5z9RV