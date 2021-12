Patru chinezi au fost supuși unei pedepse din epoca ”Revoluţiei Culturale” după ce au încălcat măsurile antiCovid. VIDEO

Aceștia au fost obligați să defileze la Jingxi, îmbrăcate în combinezoane integrale şi cu mâinile legate la spate cu cătuşe, relatează Yahoo News, citat de News.ro.

Potrivit unor înregitrări video potate pe Twitter, fiecare suspect, ţinut de câte doi poliţişti, purta pe piept o pancartă pe care erau imprmate numele şi o fotografie.

Cei patru au defilat marţi în faţa unei mulţimi numeroase de locuitori, poliţişti şi militari.

Acest tip de umilire publică aminteşte de epoca ”Revoluţiei Culturale” (1966-1976) şi este, în principiu, interzisă în China din 2010.

Autorităţile din provincia autonomă Guangxi au reluat această umilire publică în august, în cadrul unor măsuri ”disciplinare” împotriva celor care încalcă reglementărle împotriva covid-19 în regiune.

Cele patru persoane pedepsite marţi sunt acuzate de faptul că au adus ilegal în China migranţi, încălcând închiderea frontierei chineze.

Această paradă terifiantă a fost denunţată în alte regiuni ale ţării, iar un cotidian de la Beijing a catalogat-o drept o ”gravă atingere adusă spiritului statului de drept”.

