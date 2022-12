Pârtia Cocoș, un eșec care a costat cinci milioane de euro, se închide la patru ani de la inaugurare. Ce planuri are primarul

Acum, municipalitatea ia în calcul o altă investiție - o sanie de vară.

Pârtia Cocoș a costat cinci milioane de euro, bani luați printr-un credit

Amplasată pe un deal de 600 de metri înălțime, la marginea orașului Bistrița, cu o lungime de 1.300 de metri, pârtia Cocoș a fost inaugurată în 2018. A funcționat trei zile, apoi s-a topit zăpada și s-a umplut de noroi. Au urmat investiții în tunuri de zăpadă, utilități și angajați. Dar chiar și cu aceste îmbunătățiri, pârtia tot nu a putut fi deschisă mai mult de două săptămâni pe sezon.

Localnic: „La noi nu este nici zonă de pârtie, nu este nici iarnă. Destul a fost cât s-a băgat acolo, sunt alte priorități”.

Anul trecut, pârtia nu a funcționat nici măcar o zi. La un moment dat, s-a format și un crater pe culoarul de schiat.

Localnic: „A fost un eșec totalmente, pentru că s-au investit enorm de mulți bani”.

Autoritățile locale au luat un credit de peste cinci milioane de euro, pe 20 de ani, ca să construiască pârtia. Indiferent dacă este închisă sau deschisă, municipalitatea trebuie să plătească zece mii de euro pe lună până va termina de achitat datoria. Acum, primarul orașului are alt plan de investiții.

Ioan Turc, primarul municipiului Bistrița: „Pârtia mare este un eșec absolut. Am solicitat să mi se pună la dispoziție o documentație pentru amplasarea unei sănii de vară la pârtie. Este o investiție care atrage foarte mulți oameni, am mers, am văzut cum funcționează, ea e un magnet, deci nu am nici cea mai mică emoție că nu va fi rentabilă, va fi aducătoare de venit”.

Localnic: „Nu mai cred așa ceva, chestia să faci sanie de vară, nu știu dacă este rentabilă chestia asta. Sunt lucruri mult mai importante decât să facă sanie de vară”.

Localnic: „Nici o mișcare în ceea ce privește asfaltarea străzii, canalizarea, care sunt probleme strigente ale noastre. Eu am îndoieli asupra eficienței acestor investiții”.

Municipalitatea a anunțat că va încerca să găsească bani în buget pentru noua investiție, dar nu exclude nici contractarea unui nou credit.

