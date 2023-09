Opt zile de concerte în aer liber, în fața Ateneului Român din București. Este promovat Festivalul „George Enescu”

Luni seară încă trei orchestre vor concerta începând cu ora 19.

Concertele promovează festivalul George Enescu care a ajuns la a 26-a ediție. Pentru orchestra din Satu Mare a fost onoare să dea startul evenimentelor din Piața Enescu.

Constantin Borodin, solist: „A fost cu adevărat o experiență minunată fiindcă am redeschis această tradiție care face parte din festivalul Enescu, adică seria concertelor în aer liber. Am fost onorat să fiu acompaniat de orchestra din Satu Mare. Am simțit o căldură și o energie cu adevărat care m-a ajutat să transmit mai bine mesajul”.

Sub cerul liber, oamenii s-au bucurat de spectacolul inedit - și gratuit.

Femeie: „Eu sunt foarte fericită, este foarte frumos, este o piață vie. Enescu Festival, pentru toată lumea și care în alte țări este foarte scump sau nu se face deloc. În momentul ce se face piața festivalului este all alive și este absolut foarte frumos”.

Timp de 8 zile, în Piața Enescu vor cânta în fiecare seară orchestre din țară și străinătate, cu intrarea liberă pentru publicul larg.

De altfel, toată Calea Victoriei a fost animată de pietoni, pentru că a fost închisă traficului rutier.

Turistă: „Eu sunt venită în România de vreo 2 săptămâni. E prima oară când vin și în București, și la festival, dar e super tare”.

Reporter: Cum e atmosfera pe Calea Victoriei?

Turistă: „Multă lume, îmi place să văd chestia asta, și sunt oameni de toate vârstele, mă bucur că sunt și oameni mai în vârstă care încă ies. Și cu copiii”.

Pentru prima dată, și Strada Pajurei din sectorul 1 al capitalei s-a transformat în zonă pietonală. Copii și adulți au fost invitați la activități sportive, spectacole de muzică, dans și magie.

Și în următoarele trei weekenduri mai multe artere din București vor fi doar pietonale.

18-09-2023