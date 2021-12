O veveriță a reușit să terorizeze un cartier întreg în doar 48 de ore. Localnicii nu mai ieșeau din case

Shutterstock

O veveriță a terorizat o întreagă comunitate, după ce a atacat 18 persoane în decursul a 48 de ore.

Veverița - care a fost numită Stripe după personajul malefic din filmul The Gremlins - a răspândit teroare, săptămâna trecută, în Buckley, Țara Galilor. Localnicii evitau pe cât posibil să părăsească locuințele.

Sheree Davidson, în vârstă de 42 de ani, a fost una dintre victimele rozătoarei. Femeia a fost mușcată de mână de aceasta, joi dimineață.

„Veverița aceasta chiar nu este drăguță, este obraznică. Este cam psihopata, a atacat cinci sau șase vecini. Pe mine m-a mușcat în timp ce strângeam sacii de reciclare. A sărit din spatele tomberonului, probabil încerca să facă rost de mâncare și a crezut că i-o iau. Putem spune că m-a făcut. Am urme de dinți pe deget. S-a prins de mâna mea, eu am început să o scutur. Mi-a luat stratul superior al pielii de pe degete. Are dinții ca niște ace. Dacă nu mi se oprește sângerarea până mâine trebuie să merg să fac vaccinul antitetanos. Am o fetiță de cinci ani și obișnuiește să se joace afară cu prietenii ei. Însă a trebuit să îi spun că nu mai poate să iasă până când nu se rezolvă problema”, a povestit femeia, potrivit The Sun.

După ce a atacat mai mulți oameni, un localnic a reușit să o prindă și a fost dusă la Societatea Regală de Prevenire a Cruzimii față de Animale.