O tânără s-a trezit cu poliția la ușă după ce a postat pe Instagram o poză de la plajă. Mulți oameni au făcut sesizări

O tânără din Australia a dat de probleme neașteptate după ce a postat o poză de la plajă pe o rețea de socializare. S-a trezit cu poliția la ușă după ce numeroși urmăritori au raportat-o că a încălcat regulile lockdown-ului.

Dominique Elissa, din Sydney, a publicat săptămâna trecută o poză mai veche făcută pe plaja din Jarvis Bay, la aproximativ 200 de km de Sydney. La scurt timp, poliția a venit la ușa ei pentru a verifica dacă tânăra nu a mers recent în vacanță, încălcând restricțiile în vigoare. Tânăra de 26 de ani le-a explicat însă că este vorba despre o fotografie făcută cu mai multă vreme în urmă, când actualele măsuri nu erau în vigoare, potrivit News.com.au.

Orașul Sydney se află în carantină, iar oamenii au voie să iasă din casă doar pentru activități esențiale și nu se pot îndepărta la mai mult de 10 kilometri de locuință.

Tânăra a spus într-o înregistrare postată pe TikTok că a fost șocată de faptul că urmăritorii săi au alertat poliția.

„Mi s-a întâmplat cel mai ciudat lucru. Doi polițiști au venit la noi acasă și au trebuit să verifice dacă am stat acasă pentru că au primit multe plângeri de la oameni care au spus că am fost în Jarvis Bay. Am postat o poză mai veche în urmă cu câteva zile și sunt șocată că oamenii au început să sune la poliție”, a spus Dominique.

https://www.tiktok.com/@dominiquelissa/video/6986462836587384070?referer_url=https%3A%2F%2Fwww.news.com.au%2F&referer_video_id=6985300859965951238&refer=embed&is_copy_url=0&is_from_webapp=v1&sender_device=pc&sender_web_id=6959150795301176837

Autorităţile australiene au ordonat sâmbătă noi restricţii, inclusiv închiderea mai multor companii la Sydney, pe fondul recrudescenţei pandemiei, în pofida mai multor săptămâni de izolare, potrivit Agerpres.

Toate magazinele considerate 'neesenţiale' vor trebui să-şi tragă obloanele la Sydney şi în suburbii, a anunţat Gladys Berejiklian, şefa guvernului statului australian Noul Wales de Sud, al cărui capitală este Sydney. Şantierele de construcţii şi-au întrerupt deja activitatea în această metropolă situată pe coasta de sud-est a Australiei.

Locuitorilor din cartierele cele mai afectate li se interzice să părăsească zona reşedinţei lor, cu excepţia cazului în care lucrează în sectorul sănătăţii sau în serviciile de urgenţă.

Carantina la Sydney - instituită din 26 iunie şi prelungită deja de două ori, cel puţin până la 30 iulie - vizează peste şase milioane de locuitori.