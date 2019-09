O tânără a murit electrocutată în timp ce își folosea telefonul. Ce s-a întâmplat

Fata ar fi murit pe loc, prin electrocutare, după ce i-a căzut telefonul în cadă, în timp ce era în baie, informează Mirror.

Mama sa a fost cea care a găsit-o moartă în casă.

În urma morții sale, mai multe persoane cunoscute au reacționat.

„Sora mea, odihnește-te în pace. Vei fi mereu în sufletele noastre”, a scris o prietenă a fetei pe un site de socializare.

