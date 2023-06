O tânără a murit după ce a apelat la sinuciderea asistată. „Mă bazez pe tatăl meu și pentru cele mai intime lucruri”

Lily Thai și-a petrecut ultimele zile din viață într-un centru medical din Australia, potrivit unui anunț privind înmormântarea ei, publicat în ziarul The Advertiser.

Sinuciderea asistată a fost legalizată în statul Australia de Sud în ianuarie, la șase ani după ce Thai a fost diagnosticată cu sindromul Ehlers Danlos (EDS), care face ca articulațiile bolnavilor să devină fragile. Un an mai târziu, ea și-a pierdut capacitatea de a merge.

"Am ajuns în punctul în care am pierdut controlul asupra tuturor lucrurilor din viața mea și am ajuns să mă bazez pe tatăl meu care facea totul pentru mine, chiar și cele mai intime lucruri", a declarat ea pentru ziarul local.

Decizia de a-și pune capăt zilelor a fost dificilă, în special pentru mama ei, care, potrivit lui Thai, nu a putut suporta să o vadă pe tânără semnând consimțământul.

"Mama a trebuit să iasă din cameră pentru că i s-a părut prea mult, dar părinții îmi respectă decizia și preferă să nu mă mai vadă suferind", a spus tânăra.

Medicii i-au administrat un cocktail de substanțe care i-a provocat moartea.

Înmormântarea tinerei va avea loc joi dimineață.

Dată publicare: 26-06-2023