”Afacerea” ilegală pusă în practică de o studentă. Ce a făcut cu zeci de cai

Fallon Blackwood este studentă în anul trei la facultatea de medicină veterinară, la Tuskegee University, lucru de care s-a folosit pentru a câștiga încrederea proprietarilor care nu mai puteau întreține caii sau trebuiau să îi lase undeva temporar.

Fallon Blackwood indicted on charges she got 13 horses from unsuspecting owners, brought them back to AL "with intent to defraud." DA says none of the horses is alive. GA victims tell us they believe the horses wound up sold for slaughter in Mexico. More tonight on @FOX5Atlanta pic.twitter.com/7QULvecctJ