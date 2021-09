O șoferiță din Iași a lovit intenționat cu mașina un motociclist care mergea în paralel cu ea VIDEO

YouTube/ Ziarul de Iași

Un motociclist a fost rănit după ce o șoferiță l-a lovit cu mașina în timp ce mergea în paralel cu ea, bărbatul fiind proiectat într-un autoturism care circula regulamentar din sens opus.

Accidentul a avut loc în seara zilei de 10 septembrie, pe o stradă din muncipiul Iași. Bărbatul, care se afla pe motocicletă, ar fi fost împins de maşina condusă de femeie, iar mai apoi a fost proiectat într-un alt autoturism care circula regulamentar din sens opus, la volanul căruia se afla un alt bărbat, scrie Ziarul de Iași.

Momentul incidentului a fost surprins de o cameră de supraveghere montată pe un bloc din imediata apropiere. Din imagini se vede cum șoferița trage brusc de volan când ajunge în dreptul motociclistului, pe care îl lovește și îl proiectează astfel în mașina unui șofer nevinovat.

”Nu știi peste ce nebuni dai”

„În urma unei şicanări în trafic mai mult verbală, şoferiţa a crezut că este oportun să dea intenţionat cu maşina peste mine. Spun acest lucru pentru a sublinia trei aspecte: oricât ai crede că ai dreptate şi celălalt şofer te-a obstrucţionat, era să te lovească circulând necorespunzător sau a făcut alte lucruri, lasă de la tine că nu ştii peste ce nebuni dai; am publicat filmarea pentru a rămâne online şi pentru a evita orice tentativă de muşamalizare; adresat motocicliştilor, purtaţi echipament complet. Eu am avut doar geacă moto, fără ghete şi pantaloni speciali. Rănile sunt uşoare, dar doar în locurile unde nu am fost protejat de echipament: glezne, genunchi şi coapse. Multă atenţie”, a mărturisit motociclistul implicat în accidentul rutier.

„La data de 10 septembrie 2021, poliţiştii rutieri au fost sesizaţi despre un accident rutier soldat cu victime omeneşti, care a a avut loc pe o stradă din municipiul Iaşi. Din primele cercetări efectuate la faţa locului a rezultat faptul că între un autoturism şi o motocicletă ar fi avut loc o coliziune, în urma căreia motocicleta ar fi fost proiectată într-un alt autoturism. Conducătorul motocicletei a fost rănit uşor. Conducătorul motocicletei a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind de 0,04 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar în urma testării alcoolscopice a celorlalţi doi conducători auto rezultatele au fost negative. Poliţiştii rutieri continuă cercetările pentru a stabili toate împrejurările producerii acestui accident rutier în vederea luării măsurilor legale care se impun”, au transmis reprezentanţi ai Poliţiei Iaşi.