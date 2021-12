O mamă a intrat în greva foamei după ce fostul soț i-a luat fetița. Legal, copilul este în custodia femeii

Autoritățile din Iași trebuie să descâlcească ițele unui scandal între doi părinți divorțați pe cale amiabilă, dar care au ajuns la un război declarat, ce are în centru, victimă nevinovată: propriul lor copil.

De 9 luni, fetița se află la tată, fără ca femeia să o mai poată recupera, cu toate că ea are drept de custodie. Mama a intrat pentru câteva zile în greva foamei, în incercarea de a atrage atenția asupra cazului ei.

Părinții fetiței de 4 ani si 4 luni au divorțat pe cale amiabilă, în februarie 2020, în fața unui notar.

În convenția încheiată atunci, au stabilit de comun acord că fetița va locui cu mama, stabilită la acel moment în Iași. Tot prin acest document s-au angajat sa se ocupe împreună de creșterea copilei.

În martie, tatăl și-a luat fetița pentru a petrece Paștele catolic împreună, iar de atunci mama nu a mai putut să o strângă în brațe!

„Am lăsat-o să meargă să stea trei săptămâni cu el. Fetița mea este totul pentru mine, are nevoie de mamă. Eu m-am mutat în București, dar fizic am stat mai mult in Iași”, a spus mama fetiței.

Din primăvară și până acum, femeia a încercat în fel și chip să-și recupereze fiica. A apelat la Direcția pentru Protecția Copilului Iași. Asistenții sociali spun că au făcut o anchetă și au constatat că fetița este bine îngrijită de tată și că nu este victima unui abuz. Au trimis un psiholog al instituției atunci când mama a încercat, cu ajutorul unui executor judecătoresc, să recupereze copilul de la tată. Din cauza scandalului iscat, procedura nu a putut fi realizată.

„S-a convenit să fie inapoiat copilul către mamă, care locuia în municipiul București la momentul respectiv, tatăl a refuzat acest lucru. Din păcate, în conflict are de suferit cel mai mult copilul care, in momentul de față, nu poate exprima opinia de a locui la un părinte sau la celălalt”, a declarat purtătorul de cuvânt DGASPC.

Executorul judecatoresc a mai făcut și o a doua incercare, de a lua copilul de la tată, dar acesta s-a mutat de la domiciliul din buletin, și de atunci nu e de găsit.

„La acest moment, copilul nu poate fi luat pentru că tatăl și-a schimbat domiciliul, nu este cunoscut domiciliul lui, știm doar o zonă din Iași. Când vom identifica minorul, vom putea pune în aplicare titlu executoriu”, a transmis un executor judecătoresc.

Avocatul bărbatului susține că tatăl nu a mai înapoiat copilul pe motiv că mama s-a mutat din Iași.

„Doamna avea locuința copilului la domnia sa, dar stabilită într-un loc anume, adică la o adresă din Iași. Dacă nu s-ar fi stabilit în Iași, sub nicio formă nu s-ar fi semnat acea covenție. În condițiile în care doamna nu mai locuiește în Iași, și încalcă conveția și dorește să ia copilul și să plece, evident ca cel culpabil nu este domnul, ci doamna care dorește de altfel să plece cu copilul, prin presiuni, fără să știe domnul unde”, a spus avocata tatălui.

În același timp, bărbatul a făcut și el demersuri pentru a primi custodia copilului, însă i-au fost respinse. Săptămâna trecută, femeia, copleșită de dorul fetiței și disperată că autoritățile nu o ajută, a intrat in greva foamei.

„Am făcut foarte multe demersuri în aceste 9 luni de când nu mi-am văzut fetița și am zis că singura modalitate în care pot să mă fac auzită ar fi să intru în greva foamei”, a spus mama.

„Orice contact dintre mama și fiica a încetat, tatăl nu permite să o contacteze nici telefonic, nici prin alte mijloace de comunicare, iar fizic nici atât. De aici vine și disperarea doamnei. Are tot dreptul de a lua fetița la dumneaei, de a locui cu fetița, de a o îngriji, de a-i acorda toată dragostea și sprijinul de care are nevoie”, a transmis avocatul femeii.

Mama a renunțat la greva foamei după 4 zile de protest, și a depus la Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași o plângere pentru răpire și lipsire de libertate.