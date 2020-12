O grenadă din cel de-al Doilea Război Mondial a explodat în bucătăria unei familii. Cum a fost posibil. GALERIE FOTO

O grenadă din cel de-al Doilea Război Mondial a explodat în bucătăria unei familii din Marea Britanie.

Jodie Crews și fiica ei Isabella, în vârstă de opt ani, au dat peste exploziv în timp ce mergeau de-a lungul unei plaje din zona casei lor, potrivit ladbible.com.

La început, ele au crezut că este o fosilă sau un os vechi și au apelat la rețelele de socializare pentru a vedea dacă există o persoană care le poate ajuta să identifice obiectul misterios.

„Am postat fotografii și am primit multe răspunsuri, dar nimeni nu a sugerat că ar putea fi o grenadă. O femeie mi-a spus că aș putea afla ce este încălzindu-l”, a mai spus Crews.

Însă la scurt timp, obiectul a explodat.

„S-a transformat într-o minge de foc. Fiica mea a țipat și a fugit pe ușa din spate. Am luat grenada și am fugit cu ea în bucătărie, unde am aruncat-o în chiuvetă. Primul meu gând a fost să-mi salvez fiica, casa, pisicile și câinii”, a mai povestit Jodie.

Vecinii s-au repezit să o ajute pe mamă și fiică, iar unul dintre ei au alertat autoritățile.

Grenada a ars în chiuvetă, dar a topit o parte a pervazului din plastic, deteriorând-o și umplând casa cu fum.

