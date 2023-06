O geantă „mai mică decât un grăunte de sare” a fost vândută pentru zeci de mii de dolari | FOTO

Ca sa poți vedea exact designul poșetei ai nevoie de un microscop, obiectul având dimensiunile de 657x222x700 micrometri.

Colectivul de artă american MSCHF, cu sediul în Brooklyn, este cunoscut pentru designurile sale controversate. Între acestea se numără pantofii care conțin sânge uman, pantofi sport cu apă sfințită în tălpi, un parfum care miroase asemănător unui spray de curățare și cizme roșii uriașe din cauciuc.

De această dată, colectivul a dus trendul genților mici la un nivel extrem.

