O fetiță de 18 luni a fost uitată de părinți în frig, cu un biberon plin cu votcă lângă ea

O fetiță de 18 luni a fost salvată după ce a fost lăsată de părinți singură în stradă timp de cinci ore, cu un biberon cu votcă lângă ea, relatează The Sun.

Nastya locuiește cu părinții săi într-o locuință socială de la periferia orașului Luțk, aflat în nord-vestul Ucrainei și a fost uitată pe o alee izolată după ce au ieșit la plimbare.

Fetița a stat acolo ore în șir într-un cărucior murdar, la temperaturi aproape de limita înghețului.

Un trecător, care s-a dovedit a fi vecin al familiei, a auzit țipetele disperate ale copilei și a dus-o acasă la nașa fetei.

„Am rămas șocat când am văzut-o pe Nastya îmbrăcată doar cu un tricou și pantaloni. Avea picioarele goale și i se învinețiseră de la frig. Când am scos biberonul și l-am mirosit, am simțit un puternic miros de votcă”, a spus bărbatul.

Potrivit presei locale, biberonul conținea un mix de ceai și votcă, pe care părinții fetei i-l dădeau ca să o facă să adoarmă.

Nașa copilei a alertat autoritățile, iar Nastya a fost transportată la spital, acolo unde a fost diagnosticată cu pneumonie.

Părinții fetei au fost găsiți de polițiști în apropierea unei benzinării, în stare de ebrietate.

„Băuseră foarte mult și au spus că au uitat de copil și nu își aminteau când și unde au văzut-o ultima oară pe fetiță”, a declarat un polițist.

Protecția copilului a fost alertată în acest caz, iar părinții riscă acum să fie decăzuți din drepturi.