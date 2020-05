O femeie și-a ucis copilul de 11 ani și l-a dat dispărut. Greșeala pe care a făcut-o a dat-o de gol

Potrivit autorităților, femeia l-a otrăvit cu pastile puternice și i-a lăsat corpul într-o altă casă a familiei, transmite Mirror.

Corpul băiatului a fost găsit la 10 zile după ce fusese dat dispărut tot de mama lui. Inițial, ea declarase că și-a lăsat copilul în cameră, în timp ce dormea, iar când s-a trezit el nu mai era acolo.

