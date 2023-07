O femeie mănâncă patru suluri de hârtie igienică în fiecare zi, de 20 de ani. "Fac asta de îndată ce mă trezesc" | VIDEO

Femeia consumă până la patru role de hârtie pe zi, de 20 de ani, ceea ce echivalează că a ingerat 6.350 de kilograme de hârtie.

Pentru dependența ei de hârtie igienică, femeia cheltuiește 2.700 de dolari pe an, informează Mirror.

"A meritat fiecare cent. Dimineața, mănânc hârtie igienică de îndată ce mă trezesc. Cunoașteți acel sentiment de după Ziua Recunoștinței, când ai mâncat toate alimentele tale preferate și doar stai pe canapea și te relaxezi. Am acel sentiment când mănânc hârtie igienică", a mai declarat femeia.

"Și ghici ce? Hârtia igienică are zero calorii. Și nici măcar nu-ți va da mahmureală", a continuat ea.

Kinah a mărturisit că preferă rolele de toaletă subțiri, cu un strat, "deoarece sunt mai ușor de mâncat".

