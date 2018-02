O femeie geloasă și-a rănit grav iubitul cu inelul de logodnă. Decizia luată de bărbat

Rachael Biscoe, în vârstă de 44 de ani, a văzut fotografii cu logodnicul ei pe jumătate dezbrăcat, ceea ce a înfuriat-o la culme, scrie The Sun.

Supărată, femeia s-a întors acasă, unde și-a surprins logodnicul în timp ce vorbea la telefon cu amanta sa de origine asiatică.

Fără a aștepta explicații, Rachael s-a năpustit asupra logodnicului ei. Inelul de logodnă cu diamant, purtat de femeie, a lăsat urme adânci pe chipul bărbatului suspectat de infidelitate, dar și asupra corpului său: femeie a recurs la gestul extrem de a-și castra iubitul cu inelul pe care-l purta.

Inelul cu diamante purtat i-a cauzat bărbatului o sângerare puternică. Victima a alertat autoritățile spunându-le că femeia este înarmată: „Are un cuțit și m-a tăiat”, explica cu disperare bărbatul.

