O femeie a vândut tot ce avea pentru o croazieră în jurul lumii, dar viața ei a luat o turnură neașteptată

Jenny Phenix, o femeie divorțată și mamă a doi copii, în vârstă de 68 de ani, și-a dorit să trăiască aventura vieții, însă totul a luat o turnură neașteptată după ce echipajul navei Villa Vie Residences a decis să-i anuleze contractul de călătorie, a declarat ea pentru Telegraph, conform Daily Mail. Călătoria către cele 425 de destinații din 147 de țări ar fi durat trei ani pe navă.

Pe fondul întârzierilor continue, Jenny și-a exprimat frustrările altor pasageri ai navei dintr-un grup pe WhatsApp, spunând că nava nu va mai andoca în Miami, unde plănuia să-și ridice bunurile rămase pentru restul croazierei.

Ea și-a exprimat, de asemenea, îngrijorarea că lucrările de renovare a navei ar putea continua chiar și după ce acesta pleacă din Belfast, Irlanda, și că va trebui să folosească o cabină temporară, pentru că cea pe care a rezervat-o era încă folosită de echipaj.

Se pare că acele mesaje au ajuns la proprietarii navei, care i-au anulat contractul de călătorie pentru „comportament care afectează moralul comunității”.

„Am primit o mulțime de plângeri oficiale de la rezidenți cu privire la plângerile și negativitatea dumneavoastră continuă. Acest comportament a afectat semnificativ moralul și bunăstarea altor pasageri. Având în vedere feedback-ul copleșitor, trebuie să vă anulăm permanent contractul pentru a menține bunăstarea comunității noastre”, a explicat Kathy Villalba, directorul operațional.

Jenny a mărturisit că a fost surprinsă de decizia celor de la Villa Vie Residences.

„Nu am fost niciodată nepoliticoasă sau lipsită de respect și nu am participat niciodată la atacuri personale. Au fost conversații private – nu am postat nimic pe platformele de socializare”, a precizat ea. „Frustrarea în rândul rezidenților a fost din ce în ce mai mare după fiecare întârziere. Am avut tendința de a fi unul dintre cei mai sinceri în a pune întrebări importante. Mulți dintre rezidenți mi-au mulțumit în privat că am vorbit pentru întregul grup”.

Jenny a decis să meragă în croazieră pe Villa Vie Residences, după ce o altă companie - Life at Sea din Florida – a intrat în faliment și îi datora femeii 30.000 de dolari.

Ea a așteptat ca Villa Vie să cumpere fosta companie de croazieă Fred. Olsen înainte de a se înscrie.

„Am fost anunțați despre o scurtă întârziere, dar nimic nu părea rău și, desigur, planurile de călătorie și rezervările la hotel fuseseră făcute cu câteva luni înainte”, a mai povestit femeia.

Linia de croazieră a anunțat apoi că plecarea navei va avea loc de fapt din Belfast, însă au fost descoperite mai multe probleme la șantierul de construcții navale Harland & Wolff.

Deoarece nava a fost lăsată inactivă timp de patru ani în timpul pandemiei, certificările sale au expirat și în loc să le poată reînnoi pur și simplu, Villa Vie a trebuit să înceapă de la zero.

CEO-ul Mike Petterson a explicat pentru CNN că problemele au apărut atunci când DNV - compania care efectuează certificarea - a cerut documentație privind reparațiile anterioare ale navei, pe care Fred. Olsen nu le-a oferit.

În urma acestor reparații, pasagerii au rămas blocați în Belfast, în timp ce Jenny s-a întors recent în statul său natal după ce s-a alăturat ultimei etape a unei alte croaziere mondiale - călătoria de patru luni a Royal Caribbean pe Serenade of the Seas.

„Va trebui să stau cu fiica mea până îmi voi găsi un plan complet nou pentru viața mea”, a adăugat ea.

