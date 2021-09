O femeie a țipat atât de tare din cauza unui păianjen, încât vecinii au chemat poliția. Cum au reacționat ofițerii VIDEO

Shutterstock

O femeie, din Scoția, a țipat atât de tare în momentul în care a văzut un păianjen, încât vecinii s-au speriat și au chemat poliția.

Hollie Hunter, din Livingston, se speriase de un păianjen apărut în patul său, dar vecinii au crezut că un hoț a intrat peste ea în casă și au sunat imediat la poliție.

Două echipaje de poliție s-au prezentat imediat la adresa femeii. Din fericire, polițiștii s-au amuzat teribil de pățania femeii și chiar au ajutat-o pe aceasta să scape de intrusul din casă, conform LAD Bible.

“Țipam, plângeam, am făcut o scenă, încât vecinul meu a crezut că sunt atacată”, a povestit ea. “Când m-am uitat pe vizor cinci polițiști stăteau acolo.

Am deschis ușa și înainte ca ei să apuce să spună ceva am strigat: ‘Îmi pare rău, dar e un păianjen sub patul meu și sunt înspăimântată’”, a povestit ea.

Citește și Mai multe zone din Australia au fost acoperite cu pânze de păianjen, din cauza inundațiilor

“Unul dintre ofițeri l-a luat cu mâna și l-a dat afară....nu înainte să râdă de mine”, a adăugat ea.