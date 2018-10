O femeie a lăsat un trandafir lângă un lac cu un mesaj înduioșator

"Vă rog, poate cineva să arunce asta (trandafirul - n.r.) în lac în locul meu? Cenuşa soţului meu este pe lac şi nu mai pot ajunge la marginea lacului în scaunul meu cu rotile + porţile sunt închise - trebuie să mă plimb de colo până colo în noaptea asta. Mulţumesc X".

This note was left on the gate at the water this afternoon. No name or number left but whoever you are, rest assured your rose is in place in the middle of the lake. pic.twitter.com/GAQcbQRSZJ