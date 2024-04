O femeie a fost respinsă la un interviu de angajare din cauza felului în care arată. Ce explicație a primit

Femeia nu a obținut postul pe care și-l dorea. Derutată, Melissa Weaver a cerut să i se explice motivul pentru care a fost respinsă și a fost luată prin surprindere de răspuns.

I s-a spus că nu a depus suficient „efort” în ceea ce privește aspectul ei. Recrutorul vorbea despre faptul că nu era machiată.

Experții în resurse umane spun că această prejudecată este frecventă, oamenii fiind considerați nedemni de un rol din cauza unor așteptări nedrepte legate de felul în care arată.

„Acest lucru se întâmplă mai des decât am vrea să recunoaștem, mai ales față de femei. Prejudecățile legate de frumusețe și aspect joacă un rol imens în modul în care femeile sunt percepute și tratate la locul de muncă”, a declarat pentru Business Insider Daniela Herrera, expert în recrutare și partener fondator al Allies in Recruiting.

Weaver și-a împărtășit povestea pe TikTok, unde a adunat peste sute de mii de vizualizări. Ea a explicat că a fost surprinsă în momentul în care a aflat că nu a luat jobul.

„Am fost foarte supărată. Îmi doream postul, dar eram și foarte confuză. Așa că am făcut ceva ce nu fac niciodată și am trimis un e-mail înapoi și am cerut un feedback”, a spus ea în videoclip.

Weaver a spus că recrutorul i-a spus că ea era „exact ceea ce căutau” și că experiența ei se potrivea perfect.

Angajatorul a fost însă surprins că femeia nu depusese suficient efort pentru aspectul ei, „având în vedere nivelul rolului” pentru care dădea interviul.

„Dădeam un interviu pentru un post de vicepreședinte. Îmi făcusem o coafură. Aveam pe mine un top frumos, un blazer, niște cercei. Dar nu aveam decât cremă de buze. Nu aveam niciun fel de machiaj, pentru că nu prea mă machiez. În 2024, acest lucru încă se întâmplă. Aveam atât de mult entuziasm în legătură cu compania și știam că sunt bună pentru acest rol”, a explicat Weaver.

Daniela Herrera, expert în recrutare, a declarat pentru BI că managerii „încă susțin stereotipuri și prejudecăți foarte învechite și inechitabile la locul de muncă”.

„Am văzut manageri de angajare respingând candidați pe baza hainelor pe care le poartă la un interviu, a culorii părului candidatului, a tatuajelor sau a atributelor sale fizice”, a spus ea.

Aceste valori de modă veche se pot scurge apoi în practicile și politicile interne ale companiei, inclusiv în deciziile privind cine este angajat, promovat și cine primește o mărire de salariu.

