O femeie a crezut că are Covid, dar a avut un șoc când a primit diagnosticul. Totul a început de la o tuse

O femeie din West Midlands care și-a îngrijit mama bolnavă de Covid-19 a crezut că a contractat virusul după ce a început să tușească. Ulterior a aflat că nu aceasta este cauza și că mai are de trăit trei ani.

Amanda Parkes, în vârstă de 62 de ani, a aflat că nu este vorba despre coronavirus, ci despre paralizie bulbară progresivă, o boală neurologică, care are o speranță de viață de șase luni până la trei ani.

În prezent, femeia nu mai poate să vorbească sau să înghită.

„Totul a început în decembrie 2021 când am început să tușesc. Am lucrat ca asistentă timp de 44 de ani și m-am întors la muncă după vacanța de Crăciun. Tusea s-a transformat în dificultate de înghițire, apoi am început să-mi pierd vocea”, a povestit Amanda pentru metro.co.uk într-un e-mail.

În aprilie 2022, Amanda a avut mai multe programări la medici. Într-un final, aceasta a fost la ORL, unde a fost consultată de un specialist. Inițial, ea a fost diagnosticată în mod greșit cu disfonie spasmodică, dar nu își pierduse momentan capacitatea de a vorbi.

Însă starea ei de sănătate continua să se degradeze.

„Simptomele mele se înrăutățeau, înghițeam cu dificultate, pierdeam în greutate cam un kilogram pe săptămână. În vară am avut programare la un logoped care a observat că îmi tremura limba, ceea ce eu nu observasem (dacă vă vine să credeți)”, a mai spus femeia.

În urma consultului, aceasta a fost trimisă la neurolog, având programare în toamna lui 2022.

„Aveam deja suspiciuni că este ceva mai serios, dar nu credeam că mi se va întâmpla asta. Am primit diagnosticul în noiembrie 2022 - paralizie bulbară progresivă. Mi-a dat lumea peste cap”, a spus ea.

Amanda a mai povestit că nu doar viața ei s-a schimbat, dar și a fiicelor sale, a nepoatelor și a soțului.

Sursa: metro.co.uk Dată publicare: 08-08-2023 10:26