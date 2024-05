O fată de 19 ani a mers la spital pentru că avea dureri mari de cap, însă medicii au făcut o descoperire șocantă

O adolescentă de 19 ani din Marea Britanie credea că are dureri de cap din cauza mahmurelii, însă a descoperit că are de fapt o tumoare pe creier.

Ella Pick se afla în vacanță alături de prietenele ei la Zante, în Grecia, pentru a sărbători absolvirea facultății, însă durerile de cap au început să se agraveze, scrie Mirror.

Tânăra a mers de urgență la opticianul local după ce a observat că ochiul ei stâng a început să fie orientat spre interior, iar acesta i-a spus să meargă la spital. Medicii au descoperit atunci că are o tumoare cerebrală și i-au spus că mai are doar un an de trăit.

„Totul a început în iunie anul trecut, când am plecat cu fetele mele la Zante în vacanță. A fost o vacanță frumoasă. Cred că în primele două sau trei nopți m-am simțit bine. Ne distram cu toții. Apoi nu m-am simțit chiar bine. Am crezut că ar fi mahmureală. Am ajuns acasă și m-am simțit bine, apoi o săptămână mai târziu am început să am migrene severe. Presiunea din spatele capului a fost îngrozitoare. Întotdeauna am suferit de migrene, dar niciodată în această măsură”, a mărturisit ea.

Medicii i-au spus că tumoara ei nu poate fi operate și că boala este incurabilă. Ella a făcut radioterapie șase săptămâni, în speranța că va încetini progresia tumorii. Ultima ei radiografie a arătat că tumora era stabilă și nu crește după tratament.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: