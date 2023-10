O familie sărmană cu cinci copii a rămas fără casă după un incendiu devastator. Cum puteți ajuta

Acum sunt adăpostiți în casa unei vecine, căreia i s-a făcut milă de ei.

Dezastrul s-a petrecut săptămâna trecută, în satul Verșeni din județul Iași. Familia lucra în grădină, când dintr-o dată flăcările le-au cuprins casa.

Andrei Gavriluță, rudă: „Mi-a venit fum în nas și când am deschis ușa aici am văzut foc deodată acolo. Și am strigat foc. Ne-am dus la fântână am scos apă cât s-a putut. Au sărit și vecinii. S-a strigat `foc, foc, foc` și au năvălit care mai de care cu găleți de apă cu ce s-a putut”.

Acum, în casă nu se mai poate locui. Cei cinci copii, cu vârste cuprinse între 5 și 16 ani, și părinții lor au fost primiți pentru o vreme în casa unei vecine. Pentru a-și reconstrui casa, familia are nevoie de sume mari de bani, pe care nu și le permite.

Ionela Marin, mama copiilor: E greu, foarte greu. Au plâns. Cel mic și acum plânge toată ziua.

Reporter: Le e dor de casa lor.

Ionela Marin: Da, ei vin toată ziua aici.

Înduioșați, oamenii din comună au donat câte o mică sumă de bani pentru a-i ajuta. Iar primăria a promis că va dona bani din bugetul local.

Constantin Cojocaru, primarul comunei Miroslovești: „Încercăm să ne mobilizăm. Având în vedere că populația e destul de îmbătrânită, sumele care s-au strâns până acum n-ar fi îndeajuns ca să reconstruim ce a stricat focul”.

Familia speră ca până la iarnă să aibă din nou o casă, oricât de modestă.

Dacă doriți să îi ajutați, puteți dona în contul RO52BRDE240SV77613472400, deschis pe numele MARIN IONELA-ALEXANDRA

Sursa: Pro TV
Dată publicare: 19-10-2023 17:25