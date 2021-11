O familie întreagă din Vrancea a murit într-un incendiu: Când am deschis ușa a căzut grindă pe mine și am ieșit

Pro TV

O întreagă familie și-a găsit sfârșitul aseară, într-un incendiu care a mistuit o locuință din localitatea Gologanu, judetul Vrancea. Satenii au încercat să-și salveze vecinii, în zadar însă.

Pompierii chemați de urgență au găsit trei cadavre carbonizate după ce au stins valvataia care amenința și casele invecinate.

Vecinii au văzut flăcările care ieșeau de sub acoperiș, iar unul dintre ei a reușit să între în locuintă. Era însă prea târziu pentru proprietarul de 68 de ani, soția de 66 și fiul lor de 43 de ani.

Vecin: „Ieșeau flăcări de peste tot. Cu toții erau înăuntru. Eu am intrat. Am spart ușa și am intrat peste ei acolo. L-am găsit primul ori bărbat ori femeie pe urmă am deschis ușa cealaltă am spart-o. Când am deschis-o a căzut grindă pe mine și am ieșit afară. Când am intrat iar înăuntru am mai găsit încă un cadavru pe pat și al doilea era jos”.

Pompierii chemați de urgență au recuperat trupurile carbonizate după ce au reușit să potolească incendiul.

Adrian Gavrilă, comandant detașament Focşani: „S-a intervenit cu 2 autospeciale de lucru cu apă și spumă și o amblanta SMURD. Din păcate în urmă incendiului au fost identificate 3 persoane carbonizate”.

Fratele bărbatului mort în incediu locuiește în același sat, iar vecinii l-au anunțat despre nenorocire. Cumnata lui era imobilizată la pat, spune el, dar nu-și poate explica de ce fratele și nepotul nu s-au putut salva.

Iordache Riciu, fratele victimei: „Nu se putea deplasa, dar ei se puteau deplasa. Dacă a luat foc eu de unde să știu ce s-a întâmplat?”

Incendiul ar fi pornit de la jarul căzut din sobă, spun pompierii.