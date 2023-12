O carte a reușit să doboare recorduri de vânzări, cum nu s-a mai văzut de la Harry Potter: 100.000 de exemplare într-o zi

Rebecca Yarros este o scriitoare care a obținut recent premiul Goodreads Choice Award pentru cel mai bun roman de dragoste cu "A patra aripă".

Potrivit unui comunicat al Barnes & Noble, citat de The Messenger, mult-așteptata continuare a romanului "Aripa de fier" s-a vândut în peste 100.000 de exemplare după ce a fost lansată pe 7 noiembrie.

"Flacăra de Fier este, fără îndoială, una dintre cele mai așteptate cărți ale acestui an. A fost cea mai precomandată carte de la Harry Potter and the Cursed Child și este una dintre cele mai mari cărți ale deceniului. ", a declarat Shannon DeVito, director la B&N.

Yarros a câștigat rapid mulți fani după lansarea cărții ”A patra aripă”, care s-a vândut în peste două milioane de exemplare în întreaga lume și a devenit un bestseller New York Times.

Despre ce este vorba în cărțile care fac parte din această serie

Prima carte din seria The Empyrean a fost lansată în luna mai a acestui an la editura independentă Entangled Publishing.

”A patra aripă” o urmărește pe Violet Sorrengail, în vârstă de 20 de ani, fiica unui general de rang înalt care urmează cursurile Colegiului de Război Basgiath.

O studentă pasionată de cărți și istorie, Violet plănuiește să se alăture Cvadrantului Scribilor, dar mama ei o obligă să calce pe urmele fraților ei și să se antreneze pentru a deveni călăreț de dragoni. Așa că, în schimb, se alătură Cuadrantului Călăreților - dar șansele ei de supraviețuire sunt mici, având în vedere că trupul ei este mai fragil decât al celorlalți, iar dragonii vor ucide fără milă.

Asta ca să nu mai vorbim de cadeții însetați de sânge care se antrenează alături de ea, printre care se numără și Xaden Riorson: cel mai feroce lider al Quadrantului Călăreților.

”Flacăra de fier” continuă călătoria lui Violet după primul ei an la Basgiath, și nu numai că antrenamentul este brutal, dar noul vicecomandant este hotărât să îi frângă voința - dacă nu îl trădează pe bărbatul pe care îl iubește. În plus, există un secret vechi de secole pe care Violet îl cunoaște despre școală și care amenință să distrugă tot ce îi este drag.

The Messenger

Nu au fost anunțate încă nici titluri, nici date de lansare pentru celelalte cărți din seria The Empyrean.

”A patra aripă” a obținut o popularitate masivă pe TikTok la scurt timp după lansare.

Acest lucru se datorează în mare parte amestecului convingător dintre romantism și fantezie, care a atras persoane diferite, care citesc și alte genuri.

Hashtag-urile asociate cu această serie de cărți au obținut peste un miliard de vizualizări, potrivit Variety.

Sursa: The Messenger Etichete: , , Dată publicare: 10-12-2023 12:38