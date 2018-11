Cea mai veche biserică din Cluj are o replică a Lunii, cu diametrul de șapte metri

Clujul merită toată atenţia în aceste zile. Artişti străini şi români au expus în puncte strategice din centrul oraşului instalaţii de lumini inedite. Printre acestea, se află şi o machetă a "Lunii" montată în cea mai veche biserică din Cluj.

Luna pare că a coborât chiar în mijlocul bisericii catolice a Piariștilor din Cluj-Napoca. În realitate este vorba despre o replică cu diametrul de șapte metri. Creatorul, un artist britanic, s-a inspirat din imaginile obţinute de sateliţii de la NASA.

Vizitatoare: "Am aflat de pe internet despre Lună şi am zis să vin cu nişte prieteni aici. Cand am intrat am fost ceva gen 'WOW!'"

Numai în prima zi peste 3.000 de oameni au vizitat biserica şi s-au minunat de această lucrare.

Andi Daiszler, directorul Lights ON România: "Foarte mulţi dintre cei care vin să vadă Luna au trecut de multe ori pe această stradă şi n-au luat în considerare biserica. Ei bine, acest lucru nu se mai întâmplă acum."

În total, în centrul oraşului sunt 14 instalaţii luminoase, iar cei interesaţi pot să facă un tur ghidat gratuit care durează două ore şi jumătate. Printre creaţii se numără şi "Copacul Luminos" sau mesajul "Mi-e dor de tine" care se reflectă în râul Someș.

Vizitatoare: "Cel mai mult îmi plăcea cea din Biserică Piariștilor cu Muzeul Lunii şi cea din Parcul Central cu Private Moon. Dar şi copacul luminat din parcul I. L. Caragiale. "

Vizitator: "Destul de fain făcute. Chiar ne gândeam că sunt destul de greu de realizat".

Autorii şi-au propus să aducă un strop de lumină dar şi de artă conemporană în preajma Sărbătorilor. Instalaţiile luminoase din Cluj-Napoca vor putea fi admirate până pe 31 decembrie.

