O bilă de 800 de kilograme, plină cu 230 de litri de gin, a fost furată de pe fundul unui lac din Elveția | FOTO

Proprietarul presupune că este vorba despre un furt. „Au fost nişte profesionişti adevăraţi”, a declarat Cello Fisch, directorul general al firmei Ginial, producătoarea ginului.

Recuperarea celor 230 de litri de gin este posibilă doar cu ajutorul unor echipamente speciale, relatează publicaţia elveţiană Switzerlandtimes, potrivit News.ro.

Fisch şi echipa sa produc Lake Constance Gin de trei ani.ş Timp de 100 de zile lasă băutura depozitată pe fundul lacului, ceea ce îi conferă o aromă specială.

Majoritatea celor 395 de sticle au fost vândute în avans. Ambalajele şi etichetele hand-made erau şi ele gata pentru efectuarea livrărilor.

