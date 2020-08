O angajată de la o morgă a trăit șocul vieții ei. Cum „s-a întors din morți” o femeie de 81 de ani

O femeie de 81 de ani a fost declarată moartă, în urma unei operații, dar câteva ore mai târziu ea „s-a trezit” la morgă și a fost dusă de urgență la spital, transmite Mirror.

După ce s-a constatat decesul, familiile au început pregătirile pentru înmormântare.

Corpul femeii a fost dus la morgă. Câteva ore mai târziu, angajata a găsit-o pe femeie întinsă pe podea, după ce a încercat să se dea jos de pe masă și să plece.

Grandmother, 81, 'comes back from the dead' giving morgue worker 'shock of her life' https://t.co/6YUXxBOPRV pic.twitter.com/gcaakXn1ty