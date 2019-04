Nu avea bagajul în regulă, dar a reușit să îi „păcălească” pe cei din aeroport

Natalie Wynn este o femeie de 30 de ani, care a fost oprită de ofițerii de securitate de pe aeroportul din Manchester, potrivit Metro.

Aceștia i-au spus că bagajul ei cântărește 9,4 kilograme și este mult prea mare pentru acel zbor. Așa că în loc să plătească o taxă în plus, în valoare de 65 de lire, Natalie s-a îmbrăcat cu aproape toate hainele din bagaj.

Când a ajuns în avion, femeia a reușit să își dea jos câteva haine și să le pună înapoi în bagaj. „Efectiv m-am fiert. Aveam și mai multe haine în bagaj. M-am îmbrăcat cu 4 rochii, 2 perechi de antaloi, mi-am pus o rochie pe post de eșarfă, mi-am pus o fustă și aveam două perechi de pantofi. Însă a funcționat. De obicei, verific greutatea bagajului”.

„Îmi era fircă să nu fiu respinsă. Oamenii spun că a fost numai vina mea pentru ceea ce s-a întâmplat în aeroport. Dar oricum a fost un început bun pentru vacanța mea”, mai spune Natalie.

This girl dodging Thomas Cook baggage fees by going through airport dressed in seven dresses - is the kind of pettiness I can really get on-board (pardon the pun) with. Take a bow young lady, take a bow. ???????????????? #ThomasCook #BellendAirlines #NatalieWynn https://t.co/IytWvkXEEF